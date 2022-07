Filha de Nathalia Dill dá show de fofura em rara aparição: ''2 anos depois''

Na rede social, filha de Nathalia Dill roubou a cena ao surgir com a mãe em jardim especial

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 15h25

A atriz Nathalia Dill (36) encantou ao compartilhar fotos com filha Eva, de um ano, em sua rede social.

Neste domingo, 17, a artista, bem discreta, reproduziu um clique da gravidez com a pequena em um jardim e esbanjou fofura com muito amor ao exibir o momento para os internautas.

"Eva e eu. 2 anos depois, debaixo da mesma cerejeira", disse Nathalia Dill ao comparar o registro atual com Eva com o do passado, quando a menina ainda estava em sua barriga.

Nos comentários, os internautas babaram com as fotos. "Lindas", admiraram os fãs. "Maravilhosas", falaram outros.

No final do ano passado, Nathalia Dill foi flagrada com a filha em um passeio no shopping. Na ocasião, a bebe roubou a cena com sua fofura.

Nathalia Dill encanta ao compartilhar foto com a filha; veja: