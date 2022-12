Nas Maldivas, Maisa Silva dá show de beleza com look de praia transparente: ''Maravilhosa''

De biquíni estampado, Maisa Silva surgiu deslumbrante curtindo sol nas Maldivas

A apresentadora Maisa Silva (20) está curtindo em grande estilo a sua viagem pelas Maldivas. Nesta quarta-feira, 07, a famosa compartilhou novos cliques tirados no resort onde está hospedada e chamou a atenção.

Nos registros publicados em seu feed na rede social, a ex-funcionária do SBT surgiu deslumbrante usando um look de praia estampada nas cores azul e preto.

De biquíni e com uma calça transparente, Maisa Silva deu um show de beleza com muito estilo ao fazer poses no cenário paradisíaco. "We could be walking in the sun", escreveu ela a frase em inglês sobre "poderíamos estar andando pelo sol".

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com as fotos deslumbrantes da artista. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Muito linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Maisa arrasou ao fazer fotos na paisagem com um maiô verde em clima da Copa para torcer para o Brasil. Antes de ir para as Maldivas, ela deu uma passada no Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva e Jade Picon relatam perrengue durante viagem ao Catar: “Aqui é quente, viu?”

Nos últimos dias, Maisa Silva e Jade Picon (21) comentaram sobre dificuldade que estão passando durante viagem ao Catar. As atrizes comentaram em suas redes sociais sobre o calor que está fazendo no país.

Em seu Instagram, Jade apareceu usando uma roupa tradicional do país durante um passeio pela cidade de Doha. A intérprete de Chiara na novela “Travessia” escreveu na legenda de um de seus stories: “Um calor... meus amigos”.

Quem passou por um perrengue com o calor do Catar foi Maisa Silva! A atriz da série “De Volta Aos 15” contou em seu Twitter uma situação que passou.

“Aqui é quente viu? E eu ainda não consegui ligar o ar-condicionado então eu dormi sem ar e de edredom porque não consigo dormir sem nada me cobrindo”, revelou a artista.

A atriz que está acompanhando a Copa do Mundo ainda comentou: “Acordei sem ter suado sei lá como. Retenção de líquido, certeza”.

