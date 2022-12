De maiô, Maisa Silva surge deslumbrante nas Maldivas e impressiona: ''Deusa''

Em clima da Copa, Maisa Silva surgiu cheia de estilo usando maiô verde nas Maldivas

A apresentadora Maisa Silva (20) está curtindo uma viagem pelas Maldivas em grande estilo. Nesta segunda-feira, 05, a famosa compartilhou novas fotos no local paradisíaco e chamou a atenção com um look bem estiloso.

Em clima da Copa e torcendo pelo Brasil, a artista vestiu peças com as cores da bandeira e surpreendeu com a combinação cheia de atitude.

De body verde, calça azul com uma estrelinha no bolso, Maisa Silva esbanjou toda sua beleza e charme no cenário. "Estrelinha do hexa tá no meu bolso", brincou ela ao surgir de costas exibindo o detalhe.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Deusa, linda e maravilhosa", escreveram os fãs. "Espetáculo", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz estava no Catar e contou que se apaixonou por um rapaz no aeroporto. "Me apaixonei no aeroporto de novo...", disse ela, que respondeu para um fã se era um passageiro. "Piloto ou copiloto. Juro. [risos], muito lindo", declarou ela.

Maisa Silva e Jade Picon relatam perrengue durante viagem ao Catar: “Aqui é quente, viu?”

Nos últimos dias, Maisa Silva e Jade Picon (21) comentaram sobre dificuldade que estão passando durante viagem ao Catar. As atrizes comentaram em suas redes sociais sobre o calor que está fazendo no país.

Em seu Instagram, Jade apareceu usando uma roupa tradicional do país durante um passeio pela cidade de Doha. A intérprete de Chiara na novela “Travessia” escreveu na legenda de um de seus stories: “Um calor... meus amigos”.

Quem passou por um perrengue com o calor do Catar foi Maisa Silva! A atriz da série “De Volta Aos 15” contou em seu Twitter uma situação que passou.

“Aqui é quente viu? E eu ainda não consegui ligar o ar-condicionado então eu dormi sem ar e de edredom porque não consigo dormir sem nada me cobrindo”, revelou a artista.

A atriz que está acompanhando a Copa do Mundo ainda comentou: “Acordei sem ter suado sei lá como. Retenção de líquido, certeza”.

