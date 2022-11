Maisa Silva diz que se apaixonou por rapaz em aeroporto: "Muito lindo"

A apresentadora Maisa Silva disse que o crush era piloto ou copiloto

Maisa Silva (20) contou aos seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 29, que se apaixonou no aeroporto enquanto viajava para o Catar para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022.

"Me apaixonei no aeroporto de novo...", disse ela, que respondeu para um fã se era um passageiro. "Piloto ou copiloto. Juro. [risos], muito lindo", declarou ela.

A apresentadora ainda explicou que não conheceu muito do país que sedia a competição neste ano, pois foi lá só para acompanhar as partidas do Brasil.

"Sinto decepcionar vocês, mas não conheci nada além de aeroporto, hotel, estádio e metrô. Eu estou vindo só pras partidas. Então, chego no dia do jogo, me arrumo e vou direto. Depois da partida, eu volto para o hotel pra dormir e vazo no dia seguinte (fazendo isso agora, inclusive). Tô ficando em Dubai", afirmou.

Maisa mostra momentos no estádio em que a Seleção Brasileira jogou pela Copa do Mundo

Maisa Silva esteve presente no Estádio 974, onde aconteceu a partida entre Brasil e Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Ela apareceu usando a famosa camisa amarela da seleção, dando detalhes do jogo em suas redes sociais.

“Único penta é o Brasilzão! Mais um dia de vitória: 1x0! Comenta aqui seu palpite para o placar do próximo jogo que eu tô de olho”, pediu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na última quinta-feira, 24, a apresentadora foi ao Catar assistir presencialmente ao primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A atriz mostrou seu look, em que usava o uniforme oficial da seleção, em um ônibus indo para o estádio onde acompanhou a vitória do Brasil.