Nas Maldivas, Isabella Santoni exibe sua boa forma ao posar apenas de biquíni em local paradísiaco

Atriz Isabella Santoni eleva a temperatura ao mostrar boa forma durante passeio paradisíaco pelas Ilhas Maldivas

Redação Publicado em 15/06/2022, às 14h05

A atriz Isabella Santoni (27) aproveitou um período de férias para curtir uns dias de descanso nas Ilhas Maldivas.

Na manhã desta quarta-feira, 15, a loira compartilhou uma sequência de registros mostrando detalhes da sua manhã em SandBank, próximo às ilhas Maafushi, em meio ao mar paradisíaco.

Nas fotos, a artista surgiu apenas de biquíni fio-dental e ostentou suas curvas impecáveis, além de mostrar as suas habilidades nas pranchas de surfe.

"Vivi um momento especial no SandBank ontem. Peguei o Sup e fui remando sozinha, fiquei apenas com o barulho do oceano e o pôr do sol dourado comigo… Com aquela conexão com a Natureza que eu busco sempre, agradecendo muito. Me sentindo uma pequena gigante que faz parte desse todo. Vivendo momentos que lembrarei pra sempre por aqui", disse ela na legenda.

Ainda recentemente, Isabella Santoni e o namorado, o surfista Caio Vaz (28), decidiram aproveitar o Dia do Oceano para curtir um dia de surfe lado a lado.

