Isabella Santoni celebra Dia do Oceano surfando ao lado do namorado, Caio Vaz

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h40

Nesta quarta-feira, 8, é comemorado o Dia do Oceano. Para celebrar essa data, Isabella Santoni (27), que é assumidamente apaixonada pela natureza, decidiu curtir o dia coladinha com o namorado, Caio Vaz (28), fazendo algo que eles amam, surfar.

A atriz então fez um vídeo romântico, onde ela aparece ao lado do amado, pulando na imensidão do mar e depois fazendo muitas manobras radicais.

O casal ainda arrasou ao escolher o look para o momento, combinando suas roupas de banho, usando todas as peças em tons de vinho.

Na legenda, Isabella falou com carinho do momento: "Dia do oceano e a gente comemora do jeito que mais amamos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Seus lindos!", disse um. "A energia de vocês é surreal!", escreveu outro. "Mar e tudo de bom!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Isabella Santoni e Caio Vaz celebrando o Dia do Oceano surfando juntos: