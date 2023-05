Nanda Costa faz mudança radical no visual e resultado impressiona: "Que gata!"

Nova loira do pedaço!

Atriz Nanda Costa faz mudança radical após ser escalada para atuar na segunda temporada série 'Justiça', do Globoplay

Uau! No início da tarde desta terça-feira, 02, a atriz Nanda Costa (36) mostrou que já está se reinventando para viver uma nova personagem em seu próximo projeto do Globoplay.

Por meio das redes sociais, a mamãe das gêmeas de Kim (1) e Tiê (1), publicou uma selfie nos bastidores da gravação da série 'Justiça 2', do qual mostra sua primeira mudança radical para se encaixar no papel. Dando adeus as madeixas castanhas curtinhas, a famosa adotou um estilo de cabelo mais longo, e assumiu o cabelo totalmente loiro.

"A parte mais legal de usar a lace é que posso ficar loira sem ter que ficar loira e cuidar desse loiro. A parte chata é que na realidade eu não tô loira, e toda vez que eu tiro eu penso que ela podia ter ficado", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs e amigos aprovaram o novo visual da artista e deixaram uma enxurrada de elogios. “Loirou agora? Linda!", escreveu disse um. "Gata", afirmou a atriz Priscila Fantin. "Ameiiii você de loira", derreteu-se mais um. "Ficou ainda mais perfeita!", ressaltou um quarto.

Nos últimos dias, Nanda Costa derreteu os seguidores das redes sociais ao exibir uma série de fotos intercaladas das filhas, fruto do casamento com a musicista Lan Lanh (54).

