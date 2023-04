Nanda Costa dá show ao tocar percussão na companhia de Paolla Oliveira

A atriz Nanda Costa mostrou todo seu talento ao tocar percussão em festa na companhia de Paolla Oliveira

A atriz Nanda Costa (36), que está em Brasília onde grava Justiça 2, deixou seus seguidores malucos ao surgir mostrando que também tem talento para a percussão! Durante o almoço entre amigas, a esposa da percucionista Lan Lahn (56) mostrou que aprendeu direitinho com a amada.

Nas redes sociais de Ju Rodrigues, ela roubou a cena. No registro feito através dos stories do perfil oficial da cantora no Instagram, a mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 1 ano, apareceu arriscando na percussão.

Com um look para espantar o calor, ela apostou em uma blusa preta gola alta e uma calça combinando da mesma cor. Para completar a farra, Paolla Oliveira (41) também estava presente no momento e se declarou. "Trabalho bom mesmo é quando a gente tem o Tia Zélia Restaurante para reabastecer as energias com suas delícias”.

Vale ressaltar que Nanda Costa encantou ao compartilhar um registro descontraído ao lado das filhas. No clique, a atriz surge de mãos dadas com as gêmeas.

VEJA O STORY DE NANDA COSTA:

Foto: Reprodução/Instagram (@jurorodriguescanta)

Foto: Reprodução/Instagram (@jurorodriguescanta)

Sorridente, Lan Lanh surge com Nanda Costa e as filhas gêmeas, Kim e Tiê

Lan Lanh encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores um registro especial da família reunida! Nas redes sociais, ela surgiu ao lado da mulher, Nanda Costa, e das filhas gêmeas, Kim e Tiê. "Rolezinho de segunda com as minhas fabulosas", disse ela o legendar a publicação.