Nanda Costa posa com as filhas e fãs brincam com semelhanças “Trigêmeas”

Nanda Costa encanta com registros fofos das filhas gêmeas e seguidores apontam semelhanças

Nanda Costa (37) encantou ao compartilhar um registro descontraído ao lado das filhas nesta terça-feira, 28. No clique, a atriz surge de mãos dadas com as gêmeas Tiê e Kim, de 1 ano, fruto do relacionamento com a musicista Lan Lanh (54). Mas além da fofura, a semelhança entre mãe e filhas também chamou a atenção dos seguidores.

“Registro de uma prova de roupa com minha amiga amada e talentosa", Nanda explicou a ocasião das fotos na legenda e marcou o perfil da estilista MarianaFranca. No álbum, a atriz posa com um vestido amarelo transparente, acompanhada das meninas, que olham atentas para a câmera no primeiro clique.

Mas na sequência de fotos, é possível ver que as gêmeas rapidamente se dispersam da atividade, e cada uma sai para um lado, fazendo com que a mamãe coruja desviasse a atenção da prova de roupas para assistir ao movimento das pequenas, que aparecem só de fraldinha no registro fofo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nos comentários, os fãs da atriz se derreteram com a imagem e apontaram as semelhanças entre Nanda e as pequenas: “As xerox da Nanda”, brincou uma. “Trigêmeas”, outra seguidora fez piada. “O tamanho que elas já estão!”, uma terceira apontou. “A cara da mãe”, disse outra. “Agora que estão crescendo, estão cada vez mais idênticas”, pontuou mais uma.

Nanda Costa posta fotos na academia e reflete sobre mudanças no corpo após a gestação

Nanda Costa usou as redes sociais na última quinta-feira, 23, para compartilhar uma reflexão sobre as mudanças em seu corpo após a gestação. A atriz confessou que antes da maternidade estava em busca do corpo perfeito, e treinava bastante para ficar ter uma barriga chapada, mas tudo mudou quando as meninas chegaram.

“Nunca pensei que passaria a gostar mais do meu corpo depois de carregar duas filhas ao mesmo tempo na barriga", confessou a artista, ao compartilhar algumas fotos na academia.