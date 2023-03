Nanda Costa posta fotos na academia e reflete sobre mudanças no corpo após a gestação

A atriz Nanda Costa fez um desabafo sobre como lidava com seu corpo antes da gestação das filhas, Kim e Tiê

Nanda Costa(37) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para fazer uma reflexão sobre como passou a lidar com as mudanças do seu corpo após a gestação das filhas gêmeas, Kim e Tiê, que estão com 1 ano.

A atriz confessou que antes da maternidade estava em busca do corpo perfeito, e treinava bastante para ficar ter uma barriga chapada. Mas após o nascimento das meninas, fruto de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh (54), passou a ter relação diferente com sua aparência, pensando mais em sua saúde.

+ Nanda Costa publica foto antiga e se compara com uma das gêmeas: ''Jogo dos 7 erros''

"Passei quase a minha vida inteira a procura da barriga perfeita! Treinava pra ficar magra e não saudável. Mesmo magra, muitas vezes, nunca achava o suficiente. Nunca pensei que passaria a gostar mais do meu corpo depois de carregar duas filhas ao mesmo tempo na barriga", confessou a artista, ao compartilhar algumas fotos na academia.

Em seguida, Nanda falou sobre como seu corpo mudou após a gravidez. "Mudou? Muito. O peito caiu? Caiu. A barriga tá mais flácida? Muito mais. Fora a cicatriz da cesariana. Mas quer saber, eu tô muito mais feliz com ele hoje. Hoje treino (quando dá, é claro) pra ter mais saúde pra seguir firme no meu trabalho e ter mais saúde pra curtir minha família!", afirmou.

Por fim, a atriz ainda publicou uma foto quando estava na reta final da gestação. "Aproveitando que hoje é dia de #TBT, vou postar no fim desse carrossel uma foto um mês antes do parto pra vocês verem que eu já fui um BRT!", finalizou.

Confira a publicação de Nanda Costa sobre seu corpo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!