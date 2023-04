Sorridente, Lan Lanh surge com Nanda Costa e as filhas gêmeas, Kim e Tiê: ''Lindeza''

Percussionista Lan Lanh posta clique fofo esbanjando felicidade ao lado da mulher, Nanda Costa, e das filhas gêmeas, Kim e Tiê

A percussionista Lan Lanh (54) encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores um registro especial da família reunida!

Em sua conta oficial no Instagram, ela surgiu ao lado da mulher, Nanda Costa (36), e das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de um ano e quase seis meses, na segunda-feira, 17.

"Rolezinho de segunda com as minhas fabulosas", disse Lan Lanh ao legendar a publicação. Na imagem, o quarteto posou sorridente e as garotinhas chamaram atenção pela fofura e semelhança com Nanda.

"Que lindezaaaaaaa", "Essas meninas são lindas e elas se parecem demais com a Nanda Costa, não estou desmerecendo a outra mãe que também é bonita", "Lindas as 4", disseram os admiradores nos comentários.

Nanda também usou as redes sociais para publicar um vídeo fofo com vários registros das pequenas. Em alguns, Kim e Tiê surgiram se divertindo com os gêmeos Raul e Roque, de um aninho, filhos do casal de atores Fabiula Nascimento (44) e Emilio Dantas (40).

Confira Lan Lanh surge com Nanda Costa e as filhas gêmeas, Kim e Tiê

Nanda Costa posa com as filhas e semelhança impressiona

Nanda Costa encantou ao compartilhar um registro descontraído ao lado das filhas recentemente. No clique, a atriz surge de mãos dadas com as gêmeas Tiê e Kim, de 1 ano, fruto do relacionamento com a musicista Lan Lanh.

Mas além da fofura, a semelhança entre mãe e filhas também chamou a atenção dos seguidores. "Registro de uma prova de roupa com minha amiga amada e talentosa", Nanda explicou a ocasião das fotos na legenda e marcou o perfil da estilista Mariana Franca. No álbum, a atriz posa com um vestido amarelo transparente, acompanhada das meninas, que olham atentas para a câmera no primeiro clique.