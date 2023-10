Naiara Azevedo exibe sua beleza impecável ao posar com modelito neon

Em fotos de 'frente e verso', Naiara Azevedo deixa à mostra a barriga chapada e as curvas impecáveis

A cantora sertaneja Naiara Azevedo elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 2, ao mostrar novas fotos só de biquíni. A beldade aproveitou um dia de folga para relaxar em uma cachoeira de Pirenópolis, Goiás, e abriu um álbum de fotos com imagens de vários ângulos do seu corpaço.

Nas fotos, ela surgiu apenas de biquíni amarelo neon fininho enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. Inclusive, ela deixou à mostra sua barriga chapada e as pernas torneadas.

Na legenda, ela comemorou uma nova conquista profissional. "Atualizando o FEED pra comemorar que a música SÓ ME USOU subiu 65 posições no @spotifybrasil de ontem pra hoje. Bora ouvir muitoooooo SÓ ME USOU aiiiii meu povooooo! RUMO AO TOP 100", comentou.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Quando beleza reunida, Jesus”, afirmou um seguidor. “Quanta perfeição”, declarou outro. “É muito gata”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo não esconde plásticas

A cantora Naiara Azevedo não esconde de ninguém que já fez algumas plásticas. Recentemente, a ex-BBB até falou abertamente sobre o assunto após receber críticas sobre sua aparência. Sincera, ela logo revelou o que já fez em seu corpo e rebateu os comentários negativos.

"Eu amo minha cirurgia, quem não gosta e critica, paciência! Até porque não fiz pra agradar ninguém! Eu fiz pra mim", disparou Naiara ao surgir treinando com um look fitness rosa e bem colado ao corpo.

A ex-BBB então abriu o jogo sobre outras intervenções em sua aparência. "E não é só lipo não! Tenho silicone nos seios, preenchimento no rosto, botox e por aí vai", deu risada.

Por fim, a artista ressaltou que não adianta ficar só nas plásticas. "Cirurgia plástica não faz milagre! É preciso muita dedicação para manter o resultado! E eu ainda estou em fase de evolução, me dedicando para obter a melhor versão de mim", falou.

É bom lembrar que em 2019, a cantora eliminou 33 kg ao adotar hábitos mais saudáveis e após a perda de peso realizou uma lipo HD para ficar com maior definição na barriga.