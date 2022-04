Naiara Azevedo elege micro vestido para reencontro com ex-BBBs e esbanja beleza

Cantora Naiara Azevedo apostou em look preto curtinho para gravação de programa com ex-BBBs e impressionou

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 07h48

A cantora Naiara Azevedo (32) impressionou com mais um look!

Nesta quarta-feira, 27, para participar de uma gravação de reencontro de ex-BBBs, a sertaneja apostou em um vestido preto nada básico e surgiu arrasadora nos corredores do Projac.

Usando a peça de tamanho micro, Naiara Azevedo esbanjou suas curvas com ousadia e um toque de delicadeza ao eleger sandálias com borboletas.

"E aí? Ficou bom?", perguntou ela para os seguidores. Não demorou para eles responderem com elogios. "Linda", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 27, Naiara Azevedo ainda publicou um vídeo dançando no camarim com as "comadres" do BBB 22. "Assim vocês fod….m com meu #comadres @natalia.deodato@jessilane@jessilane", marcou as amigas.

Nos últimos dias, a cantora impressionou ao surgir toda produzida para um casamento de amigos. Cheia de elegância, ela posou deslumbrante com um vestido de festa.

Veja o look de Naiara Azevedo:

