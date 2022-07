Na varanda de seu apartamento, Luciana Gimenez faz fotos de calcinha e causa

Apresentadora Luciana Gimenez esbanjou beleza em ensaio ousado na varanda de casa

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 08h07

A apresentadora Luciana Gimenez (52) roubou a cena com novos cliques arrasadores em sua rede social!

Nesta sexta-feira, 15, a famosa fechou a semana com tudo e com a temperatura lá em cima ao exibir seu corpaço coberto com pouca roupa

Na varanda de seu apartamento milionário em São Paulo, Luciana Gimenez surgiu usando apenas uma blusa vazada e uma hot pant fio-dental.

De costas, a apresentadora da RedeTV! exibiu seu bumbum empinado e impressionou com suas curvas torneadas. "Cada pôr do sol é motivo de comemorar mais um dia vivido. Gratidão", disse ela ao fazer fotos com a paisagem.

Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Linda demais", falaram outros.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez causou ao compartilhar um vídeo tomando banho. No registro, a musa tirou a toalha e esbanjou beleza no momento de intimidade.

Luciana Gimenez esbanja corpaço em ensaio na varanda; veja as fotos: