Na praia, Débora Nascimento desfila e esbanja corpaço fora do comum: 'Linda'

Débora Nascimento desfila toda sua beleza na praia e impressiona com curvas esculturais

A atriz Débora Nascimento esbanjou toda sua beleza ao postar fotos curtindo a praia de Trancoso, na Bahia. Neste domingo, 05, famosa compartilhou os cliques curtindo o local e chamou a atenção com suas curvas esculturais.

Ao sair da água, a artista apareceu desfilando na areia e roubou a cena ao surgir usando um biquíni vinho. Sem maquiagem e com os cabelos molhados após o mergulho no mar, ela deu um show de beleza natural.

"Tava precisando tanto disso", disse ela na legenda sobre estar renovando as energias. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Linda", escreveram os fãs. "Encantadora", definiram outros.

Vale lembrar que Débora Nascimento é mãe de Bella Loreto, fruto do casamento que viveu com o ator José Loreto. A separação deles aconteceu em fevereiro de 2019, de maneira polêmica e cercada de boatos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Débora Nascimento relembra repercussão do fim do casamento

Em setembro de 2023, Débora Nascimento participou do podcast Desculpa Alguma Coisa e relembrou os rumores envolvendo o fim do casamento com José Loreto.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. E, aí, veio cortina de fumaça, s*rubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio”, disse ela, e completou: “É uma coisa que, tipo, foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje, até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida e das coisas, que ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]”.

Ao ser questionada se houve mesmo a traição, ela não respondeu. “Mas, aí, também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha, que é pra que eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta.Teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu, simplesmente, querendo cuidar do meu”, afirmou.