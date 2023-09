Débora Nascimento responde se foi traída por José Loreto e detona: "Indefensável"

Quatro anos depois do escândalo, Débora Nascimento responde se foi traída por José Loreto; veja o que ela disse

Quatro anos após o fim de seu casamento com o ator José Loreto, a atriz Débora Nascimento se pronunciou publicamente sobre a confusão na qual foi envolvida. Na ocasião, seu então marido foi acusado de ter um envolvimento com Marina Ruy Barbosa.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. E, aí, veio cortina de fumaça, s*rubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio”, disse ela para o podcast de Tati Bernardi, Desculpa Alguma Coisa.

Segundo ela, é estranho que mesmo hoje muitas pessoas duvidam de sua dor na época. “É uma coisa que, tipo, foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje, até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida e das coisas, que ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]”, disparou.

Débora Nascimento ainda disse que na época estava focada na criação da filha que ainda era bebê. Ela se esquivou quando foi questionada se realmente foi traída por Loreto. “Mas, aí, também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha, que é pra que eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta”, declarou.

Ela ainda reclamou da repercussão do caso na época. “ Teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu, simplesmente, querendo cuidar do meu” , defendeu ela com coragem.

LORETO TRAIU DÉBORA NASCIMENTO?

O escândalo envolvendo Débora Nascimento estourou em 2019, quando José Loreto atuava ao lado de Marina Ruy Barbosa na novela O Sétimo Guardião. Boatos dos bastidores que vazaram na mídia revelaram que o ator teria se aproximado da ruiva. Na época, nenhum dos envolvidos confirmou a relação. Só que os burburinhos e seus desdobramentos levaram ao fim do casamento do galã com sua então esposa.