Como foi a separação de Débora Nascimento e José Loreto? Relembre

Após seis anos juntos, Débora Nascimento e José Loreto se separaram em 2019. Relembre o que foi dito na época

Nesta semana, a atriz Débora Nascimento comentou sobre os rumores por trás de sua separação do ator José Loreto, com quem teve uma filha, Bella. Em participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, ela relembrou os rumores do ‘Surubão de Noronha’ na mesma época e os rumores de traição. Que tal relembrar como foi a separação do ex-casal? Confira abaixo:

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto começaram a namorar nos bastidores da novela Avenida Brasil, em 2012. O casamento aconteceu em 2015 durante uma viagem deles para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e também teve uma festa íntima com os amigos no Rio de Janeiro. Em 2018, os dois se tornaram pais de Bella, que nasceu em 14 de abril de 2018. Porém, quando a menina tinha apenas 10 meses de vida, o casal se separou .

A separação foi confirmada em 16 de fevereiro de 2019, quando a equipe dela confirmou o término. “Débora Nascimento e José Loreto não estão mais juntos. A atriz conta com a compreensão de todos os nas e amigos da imprensa nesse momento”, informaram na época.

Enquanto isso, os rumores diziam que o término teria acontecido por causa de uma suposta traição dele nos bastidores da novela O Sétimo Guardião, da Globo - inclusive citando a atriz Marina Rua Barbosa, que era casada na época e negou os rumores, e também Carolina Dieckmann por causa de uma foto abraçando o ator, mas ela também negou qualquer envolvimento. Então, a equipe dele negou os boatos de traição. “José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento”, informaram.

Com o tamanho da repercussão sobre os boatos, José Loreto fez um texto nas redes sociais para falar sobre o fim do casamento com Débora Nascimento. "Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as 'vidas de novela'. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada", disse ele.

E completou: "Peço perdão a você e a nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei. Peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor".

Por sua vez, Débora se manteve em silêncio. Meses depois, em junho de 2019, ela conversou com o site Gshow e falou sobre a nova fase de sua vida após a separação. “O sofrimento faz parte. O que poderia ser negativo é um ponto positivo. O sofrimento me fez perceber isso”, disse ela, e completou: “Um recomeço de tudo, uma reconexão comigo. Tudo que desejei foi evolução pessoal”.

José Loreto falou sobre ter ficado abalado com repercussão

Em entrevista na revista CARAS em julho de 2023, José Loreto refletiu sobre as polêmicas envolvendo a suposta traição e o receio de acabar com sua carreira. "Eles me amadureceram, me fizeram ocupar o lugar que estou hoje, de estar fazendo esse baita personagem, um sucesso de novela. Acho que nada é à toa na vida, os tombos, esse quase achar que eu ia sumir, já encarava naquele momento que se estavam me dando aquilo é porque eu aguentava carregar. Então, pensei: vamos ver qual é o próximo passo, o que tenho que fazer, estudar, estar preparado, vou criar, fazer arte, fui focando, amadurecendo. Também tenho muita sorte e é uma combinação de fatores para as coisas darem certo. Vejo como uma novela: não basta ter só um texto bom ou uma direção ou um elenco bom, tem que ter a união de todos esses fatores, trabalhar com alegria, porque isso transborda na tela. Não tem fórmula de sucesso", afirmou ele.

"Lógico que deu medo, foi tipo um zerei o game, voltei à estaca zero, mas vamos embora. Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei. Acabou me fortalecendo, para eu ser mais persistente, acreditar mais em mim, para saber que fofocas e coisas não me resumem. Não sou só isso. Sou pai, filho, homem, um cara amadurecendo, um cara desconstruído, sou um monte de coisa. Então, não era uma fofoca que iria acabar comigo, mas me prejudicou, foi dolorido", comentou. Leia a entrevista completa aqui.

Débora Nascimento relembra repercussão do fim do casamento

Em setembro de 2023, Débora Nascimento participou do podcast Desculpa Alguma Coisa e relembrou os rumores envolvendo o fim do casamento com José Loreto.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. E, aí, veio cortina de fumaça, s*rubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio”, disse ela, e completou: “É uma coisa que, tipo, foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje, até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida e das coisas, que ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]”.

Ao ser questionada se houve mesmo a traição, ela não respondeu. “Mas, aí, também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha, que é pra que eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta.Teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu, simplesmente, querendo cuidar do meu”, afirmou.