Na Itália, Susana Vieira impressiona ao surgir de maiô ao lado da nora: "Que lindas"

A atriz Susana Vieira esbanjou toda sua beleza ao surgir de maiô ao lado da nora, Ketryn Goetten, durante passeio

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 17h20

Susana Vieira(80) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com roupa de banho nesta quinta-feira, 22.

A atriz está em Sardegna, na Itália, e aproveitou um passeio na para esbanjar toda sua beleza. No registro, a artista aparece usando um maiô decotado, já sua nora, Ketryn Goetten, exibiu o corpo sarado ao surgir de biquíni. "Ainda sobre a praia de ontem", escreveu Susana na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a beleza da atriz e de sua nora. "Que lindas", disse uma internauta. "Sempre linda", escreveu outra. "Duas maravilhosas", falou uma seguidora. "É uma musa", comentou uma fã da artista.

Confira a foto de Susana Vieira de maiô ao lado da nora:

Aniversário de 80 anos

Recentemente, Susana Vieira completou 80 anos de vida e comemorou a data com uma festa em sua mansão onde vive no Rio de Janeiro. A atriz recebeu amigos e familiares, e para o evento apostou em um vestido vermelho nada básico, com decote e brilhos. "E VIVA MARIA DO CARMO E TANTAS OUTRAS INESQUECÍVEIS PERSONAGENS QUE @susanavieiraoficial JÁ NOS PRESENTEOU", brincou ela ao exibir o vídeo imitando a abertura de Senhora do Destino.

