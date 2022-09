Na Bahia, Mariana Xavier aproveita folga na praia: "O desejado banho de mar"

A atriz Mariana Xavier aproveitou a folga do trabalho para dar um mergulho no mar e mostrou o registro nas redes sociais

Redação Publicado em 13/09/2022, às 15h45

Mariana Xavier(42) está em turnê com sua peça Antes do Ano que Vem na Bahia, e aproveitou uma folga do trabalho para ir à praia.

Na tarde desta terça-feira, 13, a atriz compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece com um biquíni azul curtindo o dia ensolarado em Porto da Barra, e contou que finalmente conseguiu dar um mergulho no mar.

"Hoje o trabalho deu brecha e rolou o desejado banho de mar!", celebrou a artista na legenda da publicação. E completou: "Sorria, a Mari está na Bahia."

A publicação recebeu várias curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Revigorada", escreveu outra. "Sua linda. E que lugar perfeito", comentou outra. "Você tem uma luz linda. Aproveite bastante", falou uma fã.

Recentemente, Mari foi à praia ao lado do namorado, o ator Diego Braga, e dos enteados, Diana e Danilo. Na primeira imagem publicada no Instagram, a atriz aparece toda sorridente, usando um biquíni estampado. Já nos outros cliques, todos aparecem brincando no mar. "Dia lindo de sol no Rio e última oportunidade de aproveitar um pouquinho o recesso escolar dos meus enteados!", contou a artista.

Confira a foto de Mariana Xavier na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

