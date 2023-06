Mônica Martelli esbanja beleza natural em cliques sob a luz do sol: "Gata"

A atriz Mônica Martelli ganhou elogios dos seguidores ao postar selfies aproveitando o dia ensolarado

A atriz e apresentadora Mônica Martelli, de 55 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou três fotos em que aparece com um look verde, óculos escuros e com os fios presos enquanto aproveita o sol da tarde. Na postagem, ela confessou que decidiu tirar os registros porque gostou da luz e está se sentindo feliz.

"Gostei da luz! Tô me gostando. Tô feliz e fiz a selfie. Só isso mesmo", contou Martelli na legenda da publicação, recebendo elogios dos seguidores.

"Tá gata", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Tá uma beleza", escreveu uma seguidora. "Linda de viver", comentou outra. "Você passa uma energia tão boa", falou uma fã. "Uma obra de arte. Belíssima", afirmou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Martelli esbanja beleza em cliques de biquíni

Recentemente, Mônica Martelli usou as redes sociais para dividir com os seguidores das redes sociais algumas fotos que tirou ao longo dos últimos dias, incluindo algumas em que aparece esbanjando toda sua beleza de biquíni. Ao compartilhar os cliques, a atriz e apresentadora contou aos fãs que descobriu a nova tendência da rede social, o photo dump, e decidiu aderir.

"Gente, vocês sabem o que é isso que as pessoas postam "#photodump"? Acabei de descobrir e tô aqui fazendo o meu Photo Dump é quando você vai pegando fotos aleatórias da galeria do seu celular e posta no feed uma sequência sem muita edição ou coisas elaboradas. Gostei, vou aderir! Às vezes a gente só quer o descomplicado, o aleatório mesmo! Esse é meu photo dump de sexta-feira!!! Bom fim de semana", escreveu.

