Mônica Martelli esbanja beleza ao surgir sorridente em cliques de biquíni

A atriz e apresentadora Mônica Martelli exibiu toda sua beleza ao compartilhar alguns cliques de biquíni nas redes sociais

Mônica Martelliusou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 23, para dividir com os seguidores das redes sociais algumas fotos que tirou ao longo dos últimos dias, incluindo algumas em que aparece esbanjando toda sua beleza de biquíni.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, a atriz e apresentadora contou aos fãs que descobriu a nova tendência da rede social, o photo dump, que consiste em postar fotos aleatórias, sem o uso de filtros ou edições elaboradas, no formato carrossel, e decidiu aderir.

Em algumas fotos, Martelli aparece exibindo seu corpo sarado de biquíni. Ela também mostrou fotos na praia, com seu cachorrinho, do gato, no teatro ao lado da filha, Julia Martelli, com o namorado, Fernando Alterio, toda produzida e também com alguns amigos.

"Gente, vocês sabem o que é isso que as pessoas postam "#photodump"? Acabei de descobrir e tô aqui fazendo o meu Photo Dump é quando você vai pegando fotos aleatórias da galeria do seu celular e posta no feed uma sequência sem muita edição ou coisas elaboradas. Gostei, vou aderir!", contou ela.

A artista falou sobre como é bom poder dividir os registros aleatório e desejou um bom fim de semana aos seguidores. "Às vezes a gente só quer o descomplicado, o aleatório mesmo! Esse é meu photo dump de sexta-feira!!! Bom fim de semana", completou.

Confira as fotos de Mônica Martelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Mônica Martelli homenageia Paulo Gustavo no Dia do Cinema Brasileiro

A atriz Mônica Martelli usou as redes sociais para recordar alguns momentos especiais ao lado de seu grande amigo, o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, em decorrência das complicações da covid-19.

Nesta última segunda-feira, 19, foi celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, e para comemorar a data, a artista relembrou em seu perfil no Instagram alguns trabalhos que realizou ao lado do humorista e fez questão de agradecê-lo.

"Hoje é dia do Cinema Brasileiro!!! Falar de cinema pra mim é lembrar da minha experiência no set com Paulo Gustavo. Vivemos juntos momentos intensos filmando, criando, rindo e se relacionando. Obrigada Paulo Gustavo por tudo que você me proporcionou. Obrigada a nossa diretora Susana Garcia, que foi a maestra desse encontro. Obrigada a todos que fazem a roda do cinema girar. Viva o Cinema Nacional", escreveu.

