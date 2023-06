Mônica Martelli homenageia Paulo Gustavo ao celebrar o Dia do Cinema Brasileiro

"Vivemos juntos momentos intensos", celebrou Mônica Martelli ao recordar momento marcantes ao lado de Paulo Gustavo

A atriz Mônica Martelli usou as redes sociais para recordar alguns momentos especiais ao lado de seu grande amigo, o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, em decorrência das complicações da covid-19.

Nesta segunda-feira, 19, é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, e para comemorar a data, a artista relembrou em seu perfil no Instagram alguns trabalhos que realizou ao lado do humorista e fez questão de agradecê-lo.

"Hoje é dia do Cinema Brasileiro!!! Falar de cinema pra mim é lembrar da minha experiência no set com Paulo Gustavo. Vivemos juntos momentos intensos filmando, criando, rindo e se relacionando", começou ela.

E completou: "Obrigada Paulo Gustavo por tudo que você me proporcionou. Obrigada a nossa diretora Susana Garcia, que foi a maestra desse encontro. Obrigada a todos que fazem a roda do cinema girar. Viva o Cinema Nacional."

No dia que completou dois anos do falecimento de Paulo Gustavo, Mônica recordou fotos em que aparece sorridente ao lado do amigo e falou sobre a saudade que sente dele. "Dois anos e 52 dias, desde que você foi internado no dia 13 de março, sem essa gargalhada gostosa que me provocava a melhor gargalhada do mundo, aquela gargalhada que quando acaba você agradece a Deus. Assim você inundava minha vida de alegria, leveza, de bem-estar, de esperança na vida. Nunca mais ri igual. Difícil hoje alguém me fazer rir. Hoje eu sei o valor que é provocar o riso no outro. É coisa séria", começou.

"Dois anos e 52 dias sem te abraçar, sem fazer planos de viagens, sem trocar ideias de projetos, sem ter sua opinião nas minhas decisões. Diariamente tenho que fazer escolhas e não tem você para me dar um norte. Fiquei órfã do seu olhar, da sua inteligência e do seu amor de amigo. Às vezes ainda acho que não é real. Mas eu tive o privilégio de ter tido o seu melhor no nosso breve encontro nessa existência. Te amo pra sempre!", declarou a artista.

Nova atividade física

Recentemente, atriz e apresentadora Mônica Martelli decidiu experimentar uma nova atividade física: o spinning, e ela decidiu falar sobre como se sentiu ao tomar essa decisão. No Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeo em que aparece participando de uma aula de bike indoor e confessou que "foi uma primeira vez deliciosa".

Ela ainda ressaltou que independente da idade é muito importante experimentar coisas novas. "Sempre podemos ter uma primeira vez!!! Quando foi a última vez que fez algo novo por você? Independente da nossa idade, tem muita coisa que ainda não fizemos. Hoje comecei uma nova atividade!!! Amei!!! Foi uma primeira vez deliciosa", escreveu a famosa na legenda da publicação.

