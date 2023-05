Aos 55 anos, Mônica Martelli surpreende ao praticar nova atividade física: "Primeira vez deliciosa"

A atriz e apresentadora Mônica Martelli surgiu sorridente nas redes sociais ao falar sobre a nova atividade física

Nesta terça-feira, 30, a atriz e apresentadora Mônica Martelli(55) decidiu experimentar uma nova atividade física: o spinning, e ela decidiu falar sobre como se sentiu ao tomar essa decisão.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeo em que aparece participando de uma aula de bike indoor e confessou que "foi uma primeira vez deliciosa". Além disso, ela ressaltou que independente da idade é muito importante experimentar coisas novas.

"Sempre podemos ter uma primeira vez!!! Quando foi a última vez que fez algo novo por você? Independente da nossa idade, tem muita coisa que ainda não fizemos. Hoje comecei uma nova atividade!!! Amei!!! Foi uma primeira vez deliciosa", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram Mônica e falaram sobre a nova atividade escolhida pela apresentadora. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Vai ficar viciada", falou outra. "Que divertido!!! O seu corpo, a sua mente e a sua alma estão agradecidos... Boa disciplina!", comentou uma fã.

Confira as fotos e vídeo de Mônica Martelli na aula de bike:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Com vestido metalizado, Mônica Martelli posa com o namorado

Recentemente, a atriz Mônica Martelli comemorou seu aniversário de 55 anos em grande estilo. A famosa compartilhou fotos toda produzida para o evento e chamou a atenção não apenas com seu look arrasador, mas também ao surgir com o namorado.

Usando um vestido longo, metalizado e com decote, ela fez várias poses e encantou ao aparecer ao lado de seu amado, o empresário Fernando Alterio, de 70 anos. "Pronta para FESTEJAR. 55 anos. Noite de celebração e agradecimento! Meu amor, obrigada pelo lindo jantar! Amei cada minuto dessa noite. 17/05/2023", contou ela sobre a reunião especial, realizada pelo companheiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!