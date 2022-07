Modelo Júlia Pereira desfila na Semana de Moda Praia em Miami

A modelo brasileira Júlia Pereira marcou presença nas passarelas da Miami Swim Week

A Semana de Moda Praia em Miami está sendo de muito trabalho e realização para a modelo Júlia Pereira.

A musa marcou presença em diversos desfiles e chamou a atenção ao exibir a sua beleza nas passarelas.

Até agora, a também apresentadora já desfilou para as marcas Intenza Intimates, Vichi Swim, Custo Barcelona, Sinesia Karol, Matte Collection e Mister Triple X.

Júlia falou com exclusividade para a CARAS Digital sobre a sua volta a Semana de Moda Praia. "Estou muito, muito feliz de estar em Miami novamente, ainda mais durante essa semana que é a ‘Swim Week’! Eu sempre participei e aí veio a gravidez, né? Tive uma filha, veio a pandemia, então assim, fiquei muito preocupada em nunca mais conseguir participar (risos), já que não morava mais nos EUA, minha vida estava no Brasil, tinha medo dos clientes me esquecerem... mas deu tudo certo, ainda foi muito bom porque como estou no processo de desmame da Suzanne, consegui conciliar isso", relatou.

Ela ainda revelou alguns perrengues chiques que acabou passando. "Até tive alguns problemas nos primeiros dias, porque meu peito estava ali estocando leite (risos), então alguns biquínis não serviam, mas depois meu corpo acostumou e consegui fazer tranquilo vários desfiles, graças a Deus está dando tudo certo!", contou.

Por fim, Júlia celebrou a sua participação no evento. "Essas semanas de moda são sempre muito corridas, tem muitas modelos, influencers e tudo mais ‘disputando’ os desfiles, mas como conheço bastante gente e sempre desfilei, muitos me chamaram, então estou super, super, super feliz, uma alegria enorme poder voltar com muito trabalho!", concluiu.

CONFIRA AS FOTOS DE JÚLIA PEREIRA NO MIAMI SWIN WEEK

