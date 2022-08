Miss Universo Brasil 2022 Mia Mamede muda o visual

Em preparação para o Miss Universo, Mia Mamede resolveu radicalizar no visual. Em exclusiva, a Miss Espírito Santo revela motivo da mudança

Publicado em 10/08/2022

Mia Mamede (26) surpreendeu os fãs ao surgir com um visual totalmente novo após ganhar o Miss Universo Brasil 2022. Em preparação para o Miss Universo, ela deixou as madeixas pretas pra trás e optou por um visual capilar com fios castanhos.

Em exclusiva para a CARAS Digital, a Miss Espírito Santo revelou os motivos da mudança, como está se sentido com a transformação e os cuidados capilares.

Muito focada na vaidade, Mia contou que seu cabelo é fonte principal da sua confiança e autoestima. "O meu cabelo é uma enorme fonte de identificação e autoconfiança! Eu nunca medi esforços com os cuidados com o meu cabelo. Quando ele está saudável e bem arrumado uma mulher poderosa sai de dentro de mim. Em dias importantes, tipo uma entrevista de trabalho, eu sempre passo no salão e saio sentindo que posso conquistar o mundo", disse.

Ela revelou que seus fios eram virgens e está é a primeira "mudança radical" no visual. "Meu cabelo chegou para o Tony Siqueira virgem, como um canvas em branco. E eu praticamente dei a ele uma carta branca. Eu acho que dar uma carta branca para o cabeleireiro foi minha maior loucura. Mas, eu confiei no profissional certo!", afirmou ela.

Mia também falou sobre a rotina corrida da carreira e os cuidados diários com o cabelo. "Nós temos eventos e compromissos diariamente. Quando não, ainda assim as pessoas sempre esperam me ver mais arrumada, dentro da imagem da Miss que eles conhecem. Então, eu estou sempre fazendo muitas escovas e penteados no cabelo. Para mantê-lo saudável é essencial hidratar bi-semanalmente e passar serum para dormir. Especialmente agora que ele passou por química".

Ainda no bate-papo, Mia contou que não teve medo algum de fazer a mudança. "Nenhum pouco! Estou passando por uma momento ícone na minha vida e esse momento merecia um cabelo a altura. Eu estava buscando uma grande mudança! Principalmente, eu queria trazer toda essa latina de dentro de mim para a minha aparência física. Nós conseguimos com sucesso!", celebrou.

Confira o novo visual de Mia Mamede:

