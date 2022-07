Mia Mamede, do Espírito Santo, vence o Miss Universo Brasil 2022

Mia Mamede quebra o jejum do Espírito Santo, que vence pela primeira vez o Miss Universo Brasil

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 09h11

Na última terça-feira, 19, foi decidido quem seria a Miss Universo Brasil 2022, e a apresentadora e empresária Mia Mamede, de 26 anos, que representa o estado do Espírito Santo na competição foi a grande vencedora.

Mia Mamede quebrou o jejum do Espírito Santo no Miss Brasil, é a primeira vez que o estado tem uma Miss eleita na competição.

A transmissão do evento foi feita no YouTube, e mostrou os dias de confinamento das cinco finalistas, desfile de biquíni, gala, e a pergunta para todas as candidatas.

Neste ano, as cinco candidatas, Isadora Murta (MG), Alina Furtado (RS), Rebeca Portilho (AM), Luana Lobo (CE) e Mia Mamede (ES) tiveram que responder a seguinte pergunta: "O Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Como Miss Universo Brasil, qual a sua responsabilidade social? Com esse tema, o que você pretende fazer para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres brasileiras?".

Mia Mamede, que levou a competição respondeu a pergunta: "A minha responsabilidade como miss, é ser um exemplo para outras mulheres. E esse papel da miss vem evoluindo muito, desde quando ele foi construído lá em 1950. A miss do século 21 tem que ser profissional, tem que ter uma visão, um propósito e saber para o que ela veio, ela é uma miss empoderada, e eu quero ser esse exemplo para outras jovens meninas. Quero incentivar as mulheres a ocuparem lugares de liderança, para que elas façam parte da mudança que a gente precisa, desde mudar a educação, para desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda neste país. E essa educação ela começa em casa, ela é nas escolas, e ela é sim em mulheres em posição de liderança criando projetos sociais que vão atingir toda a população". disse a vencedora.

Antes do Miss Universo Brasil acontecer, Mia Mamede conversou com a CARAS Digital e destacou durante sua entrevista o papel da educação no Brasil:“A educação empodera, liberta e cria oportunidades. É a maior garantia para quebrar o ciclo da desigualdade. Seus efeitos sócio-econômicos repercutem além do indivíduo, em todo o país. Tudo isso sempre me agradou e motivou”.

Assista a transmissão do Miss Universo Brasil 2022: