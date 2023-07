Miss Brasil Mia Mamede passa a coroa para a próxima eleita neste sábado, 8 de julho

Mia Mamede fala sobre a importância da coroa de Miss Brasil em sua vida: 'Me ajudaram a quebrar paradigmas'

A Miss Brasil Mia Mamede vai viver um momento memorável no próximo sábado, 8 de julho, que é o dia em que passará a coroa para a Miss Universo Brasil 2023. O evento acontecerá na cidade de São Paulo e vai eleger a mulher mais bonita do país.

Prestes a passar a coroa, ela refletiu sobre a importância de ter representado o país neste último ano. Vale lembrar que ela foi a primeira Miss Brasil a usar uma faixa 100% sustentável. "A faixa e a coroa mais desejadas do Brasil me ajudam a quebrar paradigmas, reconstruindo a imagem de Miss como uma mulher muito além da beleza, empoderada e com a responsabilidade de mostrar um novo comportamento na sociedade, aderindo sempre que possível a uma moda sustentável; à reutilização de looks com produções diferentes; a estampas, cores e cortes substituindo as pedrarias; com intuito de mostrar a diversidade e a riqueza da moda brasileira", disse ela.

Então, ela ainda comunicou o seu posicionamento ao longo do último ano, que foi baseado na divulgação das riquezas do Brasil e no empoderamento. “Somos além da beleza. Ela é só o início da jornada, abre portas. Autoconhecimento nos dá discernimento e as ferramentas para escolher e atravessar esta porta”, comentou ela, e completou: “Através da nossa imagem, comunicamos quem somos e nos conectamos. E esta sou eu! Antes do brilho, quero sempre ter propósito alinhado aos pilares da sustentabilidade para que possamos ter além do brilho, de fato um mundo melhor”.

Mia Mamede fala sobre o sonho de se casar

A Miss Brasil Mia Mamede falou sobre seus planos futuros tanto na vida pessoal após vencer o concurso em 2022. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a modelo revelou que pretende se casar. Envolvendo-se com alguém, sem revelar quem, Mia comentou que tem o sonho de subir ao altar.“Não estou solteira e nem namorando, estou conhecendo uma pessoa melhor, ainda é cedo para expor”, disse.

Apesar do desejo, ela falou que não tem pressa. “Eu tenho muito sonho de casar, mas nunca pensei que fosse ser cedo, então não estou com pressa alguma. Acredito que o mais importante não é o tempo, mas sim a pessoa certa. E, claro, tenho vontade de ter filhos também!”, disse a apresentadora, que foi destaque no Miss Universo neste ano.