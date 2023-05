Miss Brasil Mia Mamede fala sobre sonho de casar: ''Conhecendo uma pessoa melhor''

Após vencer concurso, Miss Brasil Mia Mamede fala sobre vida pessoal e planos futuros

A Miss Brasil Mia Mamede falou sobre seus planos futuros tanto na vida pessoal, quanto na profissional após vencer o concurso em 2022. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a modelo revelou que pretende se casar.

Envolvendo-se com alguém, sem revelar quem, Mia comentou que tem o sonho de subir ao altar. “Não estou solteira e nem namorando, estou conhecendo uma pessoa melhor, ainda é cedo para expor”, disse.

Apesar do desejo, ela falou que não tem pressa. “Eu tenho muito sonho de casar, mas nunca pensei que fosse ser cedo, então não estou com pressa alguma. Acredito que o mais importante não é o tempo, mas sim a pessoa certa. E, claro, tenho vontade de ter filhos também!”, disse a apresentadora, que foi destaque no Miss Universo neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C H R Y S T I A N H (@chrystian_h)

Mia também adiantou quais são os seus planos após coroar a próxima Miss Brasil neste ano ainda. “Os meus planos para esse ano é trabalhar muito. O Miss Brasil foi um momento que tive muitas responsabilidades , mas em breve vou coroar mais uma Miss, e será ela que vai assumir esses ofícios do reinado, e eu posso aproveitar esse título de Miss Brasil, que abre muitas portas, para começar consolidar os meus planos que foi a razão que fez voltar morar no Brasil após 16 anos. A minha intenção é divulgar a cultura e turismo brasileiro. Além disso, quero trabalhar cada vez mais com as Nações Unidas para desenvolvimentos de ações sustentáveis”, disse a capixaba, que fez história ao levar pela primeira vez a coroa de Miss Brasil para o seu estado.

Leia também:Quem é Natália Guimarães? Formada em jornalismo, modelo já foi Miss Brasil