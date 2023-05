Quem é Natália Guimarães? Formada em jornalismo, modelo já foi Miss Brasil

Natália Guimarães se casou com Leandro do KLB e contou à CARAS Brasil detalhes da cerimônia

Natália Guimarães (38) é uma modelo e apresentadora brasileira, casada com o cantor Leandro (41), do grupo KLB. No ano passado, os dois resolveram oficializar a relação com uma cerimônia luxuosa após 14 anos juntos. Os dois já são pais de Maya e Kiara, filhas gêmeas frutos do relacionamento duradouro.

Nascida em Juiz de Fora, município de Minas Gerais, Natália Guimarães é formada em jornalismo pela Ponotifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG. Ela ficou internacionalmente conhecida após começar a participar de concursos de beleza. No ano de 2007, ela se tornou Miss Brasil e, representando o país na etapa mundial da competição, se tornou Vice-Miss Universo.

Hoje ela acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram. Além de jornalista e apresentadora, ela também se apresenta como Master Coach. Nas publicações na rede social, ela costuma compartilhar seus trabalhos com publicidade, momentos ao lado das filhas gêmeas e do marido, Leandro.

A jornalista também é bastante ativa na web, e compartilha o dia a dia nos Stories do Instagram, além de registros de viagens que faz ao lado da família ou a trabalho. Além disso, ela gerencia um perfil no Instagram destinado às filhas, em que elas exibem looks, brincadeiras, viagens e momentos ao lado dos pais e familiares.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Natália Guimarães contou mais sobre os detalhes da cerimônia de casamento e ainda explicou o motivo de ter se casado depois de 14 anos de relacionamento. "Quando fiquei grávida das meninas estávamos juntos há cinco anos, basicamente casados. Só que eu estava em Belo Horizonte finalizando a faculdade, então ficávamos na ponte aérea, ele em São Paulo."

"Não queria casar no mesmo ano só porque estava grávida, achava isso esquisito. São dois momentos lindos, mas diferentes. Então falei: 'Vamos esperar um pouquinho, depois a gente casa e comemora'. Só que acabou que depois a gente que depois a gente já estava com uma vida de casado", declarou sobre o motivo para postergar o casamento.

CONFIRA FOTOS DE NATÁLIA GUIMARÃES: