Natália Guimarães entrega detalhes de casamento com Leandro do KLB: 'Presente de Deus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Guimarães explicou o motivo de ter se casado depois de 14 anos de relacionamento

Natália Guimarães (38), que já foi Miss Brasil e vice-Miss Universo, se casou no ano passado com o cantor Leandro (41), do KLB. Apesar de só oficializarem a união recentemente, eles vivem uma história de amor há mais de uma década e contam com duas filhas na família. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo entregou os detalhes da cerimônia e ainda explicou o motivo de ter se casado depois de 14 anos de relacionamento.

"Quando eu fiquei grávida das meninas, já estávamos juntos há cinco anos, basicamente casados. Só que eu ainda estava em Belo Horizonte finalizando a faculdade, então ficávamos na ponte aérea, ele em São Paulo, e eu, lá. Faltavam os pontos finais para a gente se acertar e construir a nossa vida. Como elas vieram, a gente acelerou um pouquinho", comentou Natália Guimarães .

"Não queria casar no mesmo ano só porque estava grávida, achava isso esquisito. São dois momentos lindos, mas diferentes. Então falei: 'Vamos esperar um pouquinho, depois a gente casa e comemora'. Só que acabou que depois a gente já estava com uma vida de casado", declarou sobre o motivo para postergar o casamento .

"A partir do ano retrasado, a gente começou a sentir falta de detalhes. Ter o sobrenome do Leandro, usar uma aliança. Para assinar documentos, tinha que colocar o estado civil como solteira, era esquisito escrever assim. Aí eu perguntei para o Leandro: 'Por que a gente não está casado ainda?'. E ele falou assim: 'Então vamos casar agora, pede o papel lá e vamos assinar'", contou a Miss Brasil, que estava conhecendo um cartório de amigos no dia em que seu atual marido propôs o casamento .

Natália Guimarães, porém, não quis se casar no mesmo dia da proposta: "Eu falei: 'Não, espera aí. Já demoramos esse tempo todo, vamos esperar, marcar uma data certinha. A gente pede para um padre dar uma benção'".

O casamento , que aconteceu no fim da pandemia, ganhou proporções que Natália Guimarães não tinha imaginado, como ela comentou: "Era [para ser] um almoço, mas foi virando um jantar. Quando eu vi o projeto de decoração com as cerejeiras, que são as flores que eu e o Leandro mais gostamos, ficamos encantados. Eu falei: 'Olha, é um casamento de verdade'. O dia foi mágico. Eram todos familiares, mas a minha família é bem grande, e também abrimos para uns dez amigos e padrinhos. Foram umas 50 pessoas, mas foi uma festa de casamento mesmo. Foi tudo muito rápido e sem planejamento. Um presente de Deus para nós", declarou.

Com alianças, festa e vestido de noiva personalizados, Natália Guimarães garantiu que até a data do casamento teve um signficado especial: "Como a gente já estava junto há tantos anos, já comemorávamos nosso aniversário de namoro no dia 23 de março. A nossa história não estava começando, então casamos no mesmo dia que começamos a namorar, para dar sequência".

Apesar de ter declarado que já tinha uma vida de casada, Natália Guimarães também confirmou mudanças na rotina depois da união: "Depois do casamento, a gente se mudou para uma casa maior em Indaiatuba. Como é tudo novinho, tudo nosso, estamos curtindo cada momento. Quando a gente se muda, parece que está tudo recomeçando, dá uma vida nova. As meninas também estão em uma fase gostosa, curtindo muito a casa. Onde a gente está morando, tem muitas vizinhas e crianças que ficam aqui até tarde, brincando com elas na frente da rua. Estamos com um estilo de vida muito especial".