Confira as fotos do casamento deslumbrante de Natália Guimarães e Leandro, do KLB

Natália Guimarães e Leandro, do KLB, se casam com cerimônia intimista em São Paulo; veja os melhores registros!

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 13h35

Na última quarta-feira, 23, Leandro (40), membro do KLB, e sua amada, Natália Guimarães (37), oficializaram sua relação com uma cerimônia deslumbrante.

Os pombinhos decidiram por um casamento religioso para trocarem votos numa data especial: o exato dia em que completam 14 anos de namoro.

Para o evento, eles decidiram comparecem ao espaço A Casa Jardins, em São Paulo. Logo depois, organizaram uma festa intimista para cerca de 60 convidados.

Natália optou pelo clássico vestido branco super alongado, todo estruturado com bordados que simulam flores. No buquê, optou por pequenas rosas brancas, com discrição e elegância.

Os outros membros do KLB, Bruno (37) e Kiko (42), também compareceram ao evento para prestigiar o casamento do irmão com a Miss Brasil 2007.

Confira as fotos do casamento de Natália Guimarães e Leandro do KLB:

Créditos: Manuela Scarpa/BrazilNews/Divulgação

