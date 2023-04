Natália Guimarães justifica crescimento das filhas com Leandro do KLB: 'Assustam'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Guimarães justificou o crescimento das filhas e revelou que elas estão seguindo seus passos

Natália Guimarães (38), a ex-Miss Brasil que foi vice-Miss Universo em 2007, surpreendeu a web ao mostrar um clique raro de suas filhas com Leandro (41) do KLB. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo justificou o crescimento das gêmeas Maya e Kyara, de nove anos, e revelou que elas já estão mostrando interesse para seguir os mesmos passos da mãe.

"As meninas estão começando a fazer alguns trabalhos como modelos mirins", revelou Natália Guimarães sobre as filhas. "Elas estão curtindo muito fazer as fotos e trabalhar meio que seguindo a mãe, vendo o que eu faço e fazendo também. Elas estão amando", adicionou.

Natália Guimarães também explicou o rápido crescimento das filhas , cujo tamanho supreendeu os fãs em um clique no Instagram da jornalista. "A gente acaba acostumando com o crescimento, mas elas são muito grandonas para a idade. Acho que elas puxaram os tios, estão sempre maiores do que se esperava. Na turma, elas são as mais altas também. Elas estão esticando muito rápido e as pessoas assustam quando elas aparecem assim", justificou.

Curtindo muito a maternidade, a modelo ainda garantiu que ganhou duas melhores amigas na nova fase das filhas. "Eu tenho duas novas melhores amigas, a Kiara e a Maya. Elas são muito amigonas mesmo, muito presentes e inteligentes. Elas conversam e entendem tudo já. São muito boazinhas, não dão trabalho nenhum para a gente. É esse amor em família", compartilhou Natália Guimarães.

Leia também: Gêmeas de Natália Guimarães e Leandro do KLB surgem enormes: "Como cresceram"