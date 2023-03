Gêmeas de Natália Guimarães e Leandro do KLB surgem enormes: "Como cresceram"

Gêmeas de Natália Guimarães posam ao lado da mamãe no Navio de Xuxa Meneghel; veja

Sempre deslumbrante, a ex-Miss Brasil Natália Guimarães apareceu um clique raríssimo ao lado das filhas gêmeas nesta terça-feira, 28. Com um sorrisão no rosto, a estrela posou feliz da vida.

Maya e Kyara estão ao lado da mamãe no navio de Xuxa Meneghel. A bela é casada com Leandro, um dos integrantes do grupo KLB. As pequenas, que estão enormes, deixaram os fãs impressionados.

"Três mocinhas elegantes! Amo tanto! Gostaram dos lookinhos?", questionou ela. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de carinho. "3 princesas que admiro muito", comentou um. "Que coisa linda, elas estão enormes", declarou um. "Maravilhosas demais", escreveu outro.

Veja abaixo as fotos das pequenas ao lado da mamãe, vencedora do Miss Brasil em 2007.

Casamento feliz em 2022

A Miss Brasil e o cantor se casaram no dia em que completaram 14 anos de união. A cerimônia, que aconteceu no espaço A Casa Jardins, na cidade de São Paulo, foi celebrada por Júnior Donatto, amigo dos dois e responsável pelos eventos da família.

A comemoração intimista reuniu cerca de 60 convidados, entre amigos e familiares próximos do casal. As filhas gêmeas do casal, Maya e Kiara, de 8 anos, foram as daminhas de honra.

Em seus perfis no Instagram, Natália Guimarães e Leandro compartilharam vídeo com compilado de momentos da cerimônia. As imagens foram feitas pela fotógrafa Ananda Souza.

"Casamos!!! Um pouquinho dessa noite mágica, abençoada e inesquecível em nossas vidas! Obrigada Deus por tantas bençãos e cuidar da nossa história em cada detalhe! Obrigada por cada pessoa que o Senhor escolheu pra fazer parte desse sonho, trazendo muito mais que seu trabalho, mas trazendo muito amor tornando esse dia tão especial!", declarou a morena.