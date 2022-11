Mileide Mihaile passa por cirurgia e comemora o resultado com foto no hospital

Mileide Mihaile surpreende os fãs ao revelar que fez uma cirurgia e já teve alta médica

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Mileide Mihaile (33) surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia estética nesta semana. Ela contou que fez a Lipo Lad, que é uma lipoaspiração de alta definição, e que foi um sucesso.

Em fotos ainda no hospital, a estrela comemorou o sucesso do procedimento estético e contou que já está em casa para seguir com a recuperação. “Meus amores, a cirurgia foi um sucesso e já estou no melhor pós-operatório do mundo”, disse ela.

E completou: “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”.

Mileide Mihaile faz festa de aniversário temática para o filho, Yhudy

Há poucos dias, a influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) fez uma festa de aniversário caprichada para celebrar o aniversário de 12 anos do filho, Yhudy, fruto do relacionamento com Wesley Safadão (34). A estrela preparou uma comemoração com o tema da Copa do Mundo, com direito a decoração nas cores da seleção brasileira de futebol.

"Não existe sensação mais gostosa do que realizar os sonhos do seu filho. Quem é mãe vai me entender. Como eu não pude estar com ele presencialmente ano passado, celebrando o aniversário dele, esse ano eu quis realizar tudo que ele pediu, da forma e detalhes que ele pediu. Só quero que ele fique muito feliz e animado", disse ela. Veja as fotos aqui.