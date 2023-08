Mileide Mihaile ostenta curvas abundantes em lancha e choca: ''Rainha''

Em Miami, Mileide Mihaile ostenta corpaço escultural após lipo e rouba a cena em passeio de barco

A influenciadora digital Mileide Mihaile deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 14, a ex-A Fazenda compartilhou cliques de um passeio de lancha em Miami, nos EUA, e roubou a cena com suas curvas esculturais.

Ostentando sua cinturinha após ter feito uma lipo HD, a mãe do filho de Wesley Safadão se destacou no local. Puxando a parte de baixo do biquíni, a famosa empinou seu corpaço torneado e não passou despercebida.

Nos comentários, os internautas se mostraram impactados pelos registros e encheram a musa de elogios. "Gata", admiraram. "Rainha", definiram outros. "Perfeita", enalteceram.

No final do ano passado a influnciadora digital fez uma lipoaspiração para ficar mais definida na barriga. “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, disse.

Veja as fotos de Mileide Mihaile em lancha:

Mileide Mihaile fala de sua identidade na moda: 'Você precisa seguir o seu caminho'

A influenciadora digital e empresária Mileide Mihaile é apaixonada pelo universo da moda e falou sobre os padrões de beleza. Tanto que ela contou que seu corpo já mudou ao longo dos anos e sempre destacou a importância de respeitar a si mesma durante as várias fases da vida.

“Eu já cheguei a usar tamanho 42, já usei 36, depois voltei para o 40. As pressões sempre vão existir e você precisa seguir o seu caminho, trilhar a sua história, porque sempre vão falar e você tem que colocar isso em sua cabeça. Nem Deus agradou todo mundo, imagine a gente aqui nessa terra”, afirmou ela.

Ao definir o seu próprio estilo no mundo da moda, a estrela contou que prefere roupas com cortes retos, peças básicos e vestidos tubinho, que valorizam suas curvas e deixam o visual elegante. “Essas peças me deixam num estilo mais, digamos assim, uma mulher brasileira pronta para qualquer momento. Sempre gosto de sair pronta para qualquer ocasião. Se quiser tomar um drink com as amigas, sair com o namorado ou até mesmo com a família, gosto de estar preparada. Esse é o meu melhor e maior estilo, o que eu mais amo”, comentou.

Por fim, ela deu um conselho para que as fãs se sintam seguras na hora de se vestir. Ela disse para sempre pensarem se estão se sentindo com confiança, elegância e leveza quando se olham no espelho. “Eu sempre para elas que sevocê consegue ter essa leveza e sentir essa sensação é porque você está pronta para sair de casa. Pode ir confiante que onde quer que você passe, você vai estar bem e segura com o seu look”, declarou.