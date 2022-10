Mesmo após a separação, Arthur Aguiar mantém projeto idealizado por Maíra Cardi

Maíra Cardi revela que Arthur Aguiar ainda segue com a dieta criada por sua equipe para perder peso

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 18h26

A coach Maíra Cardi (39) revelou que o ex-marido, Arthur Aguiar (33), segue com a dieta idealizada por sua empresa mesmo após o fim do casamento. Os dois se separaram há pouco tempo e ele continua emagrecendo com as orientações da equipe da ex-mulher.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a estrela contou que o ex-marido quer recuperar a sua saúde. “Arthur estava com a autoestima baixa, começando a roncar, cansado. A saúde é uma preocupação. Estava bem acima do peso, mas já deve ter emagrecido uns 10 quilos, e seguirá no projeto por mais um mês”, disse ela.

Maíra ainda contou que Arthur se adaptou melhor ao projeto com a equipe dela do que com as orientações dela mesma. “Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quando eu falava o que ele tinha que comer, não me ouvia. A gente era casado, tinha uma relação, e às vezes ele fazia [dieta], outras vezes não. Aí 'contratamos' a minha equipe. Agora nos separamos, mas ele segue como um cliente, né? Minha equipe dá sequência”, contou.

Fim do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi anunciou o fim do seu casamento com Arthur Aguiar no dia 6 de outubro por meio de um post no Instagram. Ela compartilhou uma foto do ex-casal e contou sobre o término.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Algumas horas depois, Arthur também falou do término em um post no Instagram com fotos da família. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!", escreveu Arthur Aguiar ao legendar a postagem.