Marina Ruy Barbosa rouba a cena ao surgir com vestido brilhante para comparecer a casamento

LOOK PODEROSO!

A atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza e estilo ao compartilhar fotos usando vestido brilhante para comparecer a casamento

Neste último domingo, Marina Ruy Barbosa deixou os seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando um look brilhante.

A atriz usava um vestido repleto de lantejoulas das cores azul, verde e rosa. Com um rabo de cavalo e pouca maquiagem, Marina ainda carregava uma bolsa verde nas mãos.

“Dia de casamento”, escreveu a estrela na legenda do carrossel composto por cinco fotos, sendo uma delas uma selfie e outras tiradas pelo fotógrafo Gonçalo Silva.

O namorado da atriz da Rede Globo, Guilherme Mussi, comentou na publicação da amada com emojis. E a cantora Wanessa Camargo elogiou: “Deusaa”.

Os seguidores de Marina também adoraram as fotos e exaltaram a beleza da atriz nos comentários! “Poder puro. Zero condições para a concorrência”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “O conceito de deslumbre foi atualizado com sucesso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Aniversariante!

Ainda neste final de semana, no sábado, 19, Marina comemorou o aniversário de sua mãe Gioconda Ruy Barbosa.

Compartilhando cliques antigos e fofos em que aparece ao lado da mãe ainda pequena, a artista declarou seu amor ao celebrar o aniversário da matriarca da família.