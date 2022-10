Marina Ruy Barbosa exibe bumbum empinado em vestido justíssimo e arrasa: ''Perfeita''

Atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou corpaço escultural em look colado ao corpo e deu show de beleza com estilo

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 07h31

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) surgiu arrasadora para um evento da Globo nesta quinta-feira, 27. Em sua rede social, a ruiva compartilhou fotos exibindo a produção para o momento e impressionou com tanta beleza.

Na sacada de um prédio, a empresária do ramo da moda fez várias poses e esbanjou seu corpaço escultural em diversos ângulos. A atriz então chamou a atenção ao empinar suas curvas no local.

Usando um vestido verde neon com brilhos bem colado ao corpo, Marina Ruy Barbosa ostentou seu bumbum empinado com classe e arrancou elogios dos seguidores.

"Upfront", falou sobre o evento da Globo. Nos comentários da publicação, ela logo foi coberta de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Perfeita", exclamaram outros.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa investe alto e compra mansão de mais R$ 5 milhões para a mãe

A atriz Marina Ruy Barbosa teria investido mais de R$ 5 milhões em uma casa para mãe! Apaixonada por arquitetura, Gioconda Ruy Barbosa, foi presenteada pela filha com uma mansão com uma fachada nada convencional e bem moderna.

Localizada no condomínio de Alphaville, no Rio de Janeiro, a residência com mais de 730 m² impressiona com a geometria logo na entrada com uma espécie de "telhado" em volta do lar. Sem muro e com um grande jardim verde, a casa de R$ 5,5 milhões atrai muitos olhares pela sua singularidade.

O suposto presente dado por Marina Ruy Barbosa ainda tem quatro quartos, dois com suíte e uma delas é master com closet e home office integrado. Sala de televisão e sala integrada com cozinha em forma de ilha também fazem parte do projeto.

Após a notícia vazar, Gioconda se pronunciou e revelou que foi ela com o marido que compraram a propriedade.

“A casa foi comprada, sim, mas foi eu e meu marido que compramos, não a Marina como está sendo falado. Se tivesse sido ela, estaria tudo bem do mesmo jeito, mas não foi… Para reforçar, a Marina é uma ótima filha e, se fosse o caso, eu aceitaria o presente com muito amor”, disse ela no programa de TV.

