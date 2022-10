Mãe de Marina Ruy Barbosa nega boatos sobre ganhar mansão da filha

Gioconda Ruy Barbosa, mãe da modelo e atriz Marina Ruy Barbosa, desmentiu boato sobre suposta mansão dada pela filha

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 12h58

A mãe de Marina Ruy Barbosa (27), Gioconda Ruy Barbosa, se posicionou sobre os boatos da filha ter dado a ela uma mansão de presente. A empresária disse em uma entrevista ao 'A Tarde é Sua' que é a nova proprietária da mansão, mas nega ter ganhado o imóvel de presente da filha, quem pagou foram ela e o marido.

“A casa foi comprada, sim, mas foi eu e meu marido que compramos, não a Marina como está sendo falado. Se tivesse sido ela, estaria tudo bem do mesmo jeito, mas não foi… Para reforçar, a Marina é uma ótima filha e, se fosse o caso, eu aceitaria o presente com muito amor”, disse ela no programa de TV.

Mansão luxuosa? Confira detalhes sobre a nova aquisição de Gioconda Ruy Barbosa

A mansão comprada por Gioconda fica em um condomínio fechado de luxo, no Rio de Janeiro, com um projeto arquitetônico diferenciado de um profissional renomado. O espaço de 731 m² tem uma geometria contemporânea, muito luxuosa!

De acordo com o jornal Extra, o imóvel tem dois andares, duas áreas de lazer: a maior fica no térreo com uma piscina semi-coberta e um jardim com paisagismo, e a outra fica no topo da casa com uma vista maravilhosa, uma piscina de borda infinita, também semi-coberta. A mansão de luxo é avaliada em R$ 5 milhões.