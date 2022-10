Marina Ruy Barbosa investe alto e compra mansão de mais R$ 5 milhões para a mãe; veja fotos

Atriz Marina Ruy Barbosa adquiriu residência milionária com arquitetura nada convencional de presente para a mãe

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 07h48

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) investiu mais de R$ 5 milhões em uma casa para mãe! Apaixonada por arquitetura, Gioconda Ruy Barbosa, foi presenteada pela filha com uma mansão com uma fachada nada convencional e bem moderna.

Localizada no condomínio de Alphaville, no Rio de Janeiro, a residência com mais de 730 m² impressiona com a geometria logo na entrada com uma espécie de "telhado" em volta do lar. Sem muro e com um grande jardim verde, a casa de R$ 5,5 milhões atrai muitos olhares pela sua singularidade.

O modelo da mansão é duples e apresenta duas áreas de lazer: uma no térreo com piscina coberta e outra no topo, onde está uma piscina com borda infinita.

O presente dado por Marina Ruy Barbosa ainda tem quatro quartos, dois com suíte e uma delas é master com closet e home office integrado. Sala de televisão e sala integrada com cozinha em forma de ilha também fazem parte do projeto.

O valor do condomínio mensal é de R$ 1,9 mil e o IPTU é de cerca de R$ 25 mil por ano. Antes de Gioconda Ruy Barbosa, a casa pertenceu a um dono de uma universidade.

Veja as fotos da mansão da mãe de Marina Ruy Barbosa:

Fotos: Reprodução

Marina Ruy Barbosa exibe detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro

Recentemente, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores ao abrir a porta de sua mansão no Rio de Janeiro, publicando fotos com detalhes do local em suas redes sociais. A casa fica localizada na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca, e é a mesma onde ela morava com o ex-marido, Alexandre Negrão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!