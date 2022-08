Casa dos famosos / Mostrou tudo!

Marina Ruy Barbosa exibe detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro

Marina Ruy Barbosa abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro ao publicar algumas fotos do local em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 14h51

Marina Ruy Barbosa exibe detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram