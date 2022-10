Marina Ruy Barbosa esbanja elegância com vestido longo azul

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu nas redes sociais esbanjando beleza e elegância ao usar vestindo longo azul

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 17h44

Neste sábado, 15, Marina Ruy Barbosa (27) deixou seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma foto onde aparecia esbanjando elegância em seu cenário lindíssimo.

A foto compartilhada nos stories, mostrava a atriz usando um vestido longo cor azul-bebê e vestindo um sobretudo preto por cima da peça.

Em seus stories, a ruiva mostrou o cenário belíssimo onde posou para a foto: um gramado iluminado por diversas lamparinas.

Ainda nos stories, Marina mostrou que estava em um evento já que compartilhou um vídeo de uma festa em que a música “Vou Tirar Você Desse Lugar” tocava ao fundo.

Porém, ao que tudo indica, a atriz não está no Brasil. Isso porque, nesta última sexta-feira, 14, o namorado de Marina, Guilherme Mussi completou 40 anos de vida.

A estrela de “Totalmente Demais” mostrou imagens onde aparecia andando de buggy com o amado e ainda do aniversariante em um píer, onde lia-se no chão “Danger”, “Perigo” em inglês.

Reflexão!

Recentemente, Marina Ruy Barbosa foi às suas redes sociais fazer uma reflexão sobre saúde mental e o uso excessivo da web.

"Breathe and don't freak out. Se me perguntarem… Onde e como você é mais feliz? Tenho certeza que a resposta é sobre isso: As vezes a gente precisa se desconectar e simplesmente RESPIRAR", escreveu a atriz.