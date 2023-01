Mariana Ximenes passa por transformação radical no visual: "Ficou perfeita"

A atriz Mariana Ximenes abandonou os fios longos e loiros e arrancou elogios com o novo visual

Mariana Ximenes (41) está de visual novo! A atriz decidiu abandonar os fios longos e loiros, e surpreendeu os internautas ao exibir o novo corte e cor.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo com os detalhes da transformação radical, feita pelo hairstylist Romeu Felipe, e surpreendeu ao mostrar que estava com os fios curtos, no estilo long bob, e ruiva.

"Começo de ano, balanço da vida, acabei me jogando nessa transformação pra embarcar em novas aventuras! Obrigada meu querido @romeufelipe & sua equipe maravilhosa. E aí gostaram do novo visual?", quis saber a artista.

Os seguidores amaram o corte e a cor do cabelo de Mariana, e rasgaram elogios para a atriz. "Lindíssima", disse uma admiradora. "Ficou perfeita, Mari. Impressionante que qualquer cabelo fica bem em você", afirmou outra. "Sempre linda", afirmou uma fã.

Confira o novo visual de Mariana Ximenes:

Mariana Ximenes surge de maiô e exibe bumbum perfeito

Recentemente, Mariana Ximenes elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece na praia. A atriz exibiu o bumbum ao surgir de costas, usando um maiô preto fio-dental, enquanto fazia pose na areia. Na legenda ela fez um reflexão.

"Sempre fui muito inquieta… esse ano que passou 'me pediu' um processo de transformação com mais prumo e calma. Então… calma. Obrigada @linikeroficial & @dimelo_imorrivel por essa música!", escreveu a artista, acrescentando um trecho da música 'A Vida Em Seus Métodos Diz Calma'.

