Mariana Ximenes exibe o bumbum ao posar de maiô em dia de praia: "Perfeita"

A atriz Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um maiô fio-dental durante um passeio na praia

Mariana Ximenes (41) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma foto em que aparece na praia.

A atriz exibiu o bumbum ao publicar uma foto em que aparece de costas, usando um maiô preto fio-dental, enquanto fazia pose na areia. Na legenda da postagem, ela aproveitou para fazer uma reflexão.

"Sempre fui muito inquieta… esse ano que passou 'me pediu' um processo de transformação com mais prumo e calma. Então… calma. Obrigada @linikeroficial & @dimelo_imorrivel por essa música!", escreveu a artista, acrescentando um trecho da música 'A Vida Em Seus Métodos Diz Calma'.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Perfeita", comentou uma fã. "A mulher mas bonita do Brasil", falou mais uma.

Confira a foto de Mariana Ximenes na praia de maiô:

Flexibilidade no yoga

Mariana Ximenes impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto em que aparece praticando yoga. Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz surge em meio à natureza usando um look fitness, e executando a postura do arco virado para cima, conhecida como Urdhva Dhanurasana.

Ao dividir o registro, a artista falou sobre o seu amor pelo yoga na legenda da publicação. "Amo yogar na natureza! Quem aí também gosta?", quis saber. A flexibilidade de Mariana chamou a atenção dos seguidores. "Caraca... já fiquei com dor só de olhar isso", confessou uma fã.

