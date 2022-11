Mariana Ximenes choca os fãs ao mostrar flexibilidade no yoga: "Com dor só de olhar"

A atriz Mariana Ximenes impressionou os seguidores ao surgir praticando yoga em meio à natureza

Mariana Ximenes(41) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece praticando yoga.

Na imagem publicada no feed do Instagram neste sábado, 26, a atriz surge em meio à natureza usando um look fitness, e executando a postura do arco virado para cima, conhecida como Urdhva Dhanurasana.

Ao dividir o registro, a artista falou sobre o seu amor pelo yoga na legenda da publicação. "Amo yogar na natureza! Quem aí também gosta?", quis saber.

A flexibilidade de Mariana chamou a atenção dos seguidores. "Fiquei até tonto com essa foto", brincou o ator Marcelo Faria. "Só não faço igual porque não tenho um top desse", comentou uma seguidora. "Meu sonho é aprender! Dá pra ver que faz muito bem", falou outra. "Caraca... já fiquei com dor só de olhar isso", confessou uma fã.

Confira a publicação de Mariana Ximenes praticando yoga: