Mariana Xavier recorda vídeo produzida e confessa: "Queria estar assim"

A atriz Mariana Xavier publicou um vídeo produzida nas redes sociais, mas confessou que estava de pijama

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 18h26

Mariana Xavier(42) compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 3, um vídeo em que aparece toda produzida.

Ao publicar o registro, a atriz revelou que o vídeo era antigo e que seu look atual era um pijama. Além disso, ela contou que estava decorando texto porque tem gravação cedo neste sábado, 4.

"Queria estar produzidinha assim, sextando com o boy no errejota, mas tô de pijama no frio de sumpaulo decorando texto, que amanhã 6 da manhã começa tudo de novo!", revelou a artista.

Mariana disse que quis compartilhar o vídeo porque estava usand um look muito bonita para esconder a produção. "Achei esse vídeo perdido aqui no celular e o lookinho tá lindo demais pra morrer sem ser visto, né?", completou.

Os fãs elogiaram a atriz nos comentários. "Arrasou", disse uma seguidora. "Maravilhosa", elogiou outra. "Uau linda por dentro e por fora", comentou uma internauta. "Adoro seus post de lembrança/ expectativa x realidade. Bem vida real mesmo", confessou uma fã.

Confira o vídeo da artista: