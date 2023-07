Mariana Santos ostenta curvas impecáveis com maiô fio-dental: "Que dia"

A atriz Mariana Santos usou uma maiô fio-dental para aproveitar o dia ensolarado na praia

A atriz Mariana Santos arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando que aproveitou o dia ensolarado em uma praia do litoral de São Paulo.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista, que faz parte do quadro ABC do Mion, do programa Caldeirão, da Globo, comandado por Marcos Mion, aparece usando um maiô fio-dental verde, boné e óculos escuros. A peça deixou em destaque o corpo sarado e o bumbum impecável da famosa. "Que Dia", escreveu ela na legenda.

A publicação de Mariana chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente rasgaram elogios nos comentários. "Espetacular", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Que perfeita", afirmou mais uma admiradora.

Mariana, vale lembrar, está longe das novelas desde o fim de Cara e Coragem, exibida entre maio de 2022 e janeiro deste ano. Na trama das sete da TV Globo, ela interpretava a personagem Rebeca, ex-mulher de Moa (Marcelo Serrado) e atual de Danilo (Ricardo Pereira), que abandonou o filho, Chiquinho (Guilherme Tavares), quando ele ainda era um bebê, e após anos vivendo fora do Brasil, retornou para disputar a guarda da criança.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A R I A N A S A N T O S (@amarianasantos)

Fotos de biquíni à beira da piscina

Mariana Santos aproveitou o feriado para renovar o bronzeado, e impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpaço usando um biquíni fininho preto à beira da piscina.



Ao dividir os registros, a atriz deu detalhes do seu dia de folga. "Um sol hoje iluminou o feriado do dia do trabalhador. Curti minha folga, fiz planos, escrevi no meu caderninho desejos e agradecimentos por poder viver do meu trabalho. Pequenas grandes recompensas num dia de sol", disse a artista.