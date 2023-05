Com biquíni fininho, Mariana Santos impressiona ao exibir corpaço: "Perfeita e sarada"

A atriz Mariana Santos chamou a atenção dos internautas ao exibir seu corpo sarado em cliques de biquíni à beira da piscina

Mariana Santos (46) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpaço.

A atriz decidiu aproveitar o feriado desta segunda-feira, 1, para renovar o bronzeado, e mostrou suas curvas impecáveis e sua barriga sarada ao surgir usando um biquíni fininho preto à beira da piscina.

Ao dividir os registros, Mariana deu detalhes do seu dia de folga. "Um sol hoje iluminou o feriado do dia do trabalhador. Curti minha folga, fiz planos, escrevi no meu caderninho desejos e agradecimentos por poder viver do meu trabalho. Pequenas grandes recompensas num dia de sol", disse a artista.

Em seguida, a atriz deixou uma reflexão. "Nunca deixe ninguém te dizer que seu tempo passou, que você não pode mais ir atrás dos seus reais objetivos. A gente tá sempre começando e a vida pode e irá te trazer lindas surpresas! Boa semana de trabalho pra nós", desejou.

Os internautas elogiaram a beleza da famosa. "Perfeita e sarada, né Brasil", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Esculpida pelos deuses", afirmou uma fã. "Tão linda. Você é tão incrível!", falou mais uma.

Confira as fotos de Mariana Santos de biquíni:

Cirurgia na boca

No começo do ano, Mariana revelou aos seus seguidores que precisou passar por uma cirurgia na boca. A atriz usou os Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre seu quadro de saúde.

Mesmo sem dar detalhes sobre o motivo do procedimento, a artista brincou com o fato de estar com a unhas feitas na hora da operação. "Fiz uma cirurgia chata ontem na boca, mas fui com a unha linda!", escreveu ela ao compartilhar uma foto exibindo suas unhas pintadas.

