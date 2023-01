Mariana Santos tranquiliza os fãs após passar por cirurgia na boca

A atriz Mariana Santos revelou nas redes sociais que passou por uma 'cirurgia chata' na boca

Mariana Santos(46) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para revelar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia na boca.

A atriz usou os Stories do Instagram para atualizar os artistas sobre seu quadro de saúde, e mesmo sem dar detalhes sobre o motivo do procedimento, brincou com o fato de estar com a unhas feitas na hora da operação.

"Fiz uma cirurgia chata ontem na boca, mas fui com a unha linda!", escreveu a artista ao compartilhar uma foto exibindo suas unhas pintadas.

Vale lembrar que Mariana está de férias da TV após o fim das gravações da novela Cara e Coragem. O último episódio do folhetim foi ao ar na última sexta-feira, 13, substituída por Vai na Fé.

Clique inédito com o marido

Recentemente, a atriz Mariana Santos comemorou o aniversário do seu marido, Rodrigo Velloni, com uma homenagem especial nas redes sociais. Mesmo sem estar com ele nesta data especial, ela compartilhou uma foto inédita com o amado para parabenizá-lo.

"Queria estar com você hoje. Na verdade eu estou, estamos sempre juntos. Mesmo quando não estamos dividindo a mesma cidade, o mesmo espaço... Estar contigo é constante dentro do meu coração. Parabéns meu amor! Amo nosso encontro, nossa vida juntos. Nossa história", disse ela.

