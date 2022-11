Mariana Santos exibe foto inédita com o marido

Atriz da novela 'Cara e Coragem', Mariana Rios surge sorridente com o marido em nova foto e declara o seu amor por ele

A atriz Mariana Santos comemorou o aniversário do seu marido, Rodrigo Velloni, com uma homenagem especial nas redes sociais. Mesmo sem estar com ele nesta data especial, a estrela da novela Cara e Coragem, da Globo, compartilhou uma foto inédita com o amado para parabenizá-lo.

Na foto, os dois apareceram sorridentes em um momento juntos em casa e ela declarou o seu amor na legenda.

"Queria estar com você hoje. Na verdade eu estou, estamos sempre juntos. Mesmo quando não estamos dividindo a mesma cidade, o mesmo espaço... Estar contigo é constante dentro do meu coração. Parabéns meu amor! Amo nosso encontro, nossa vida juntos. Nossa história", disse ela.

Marcello Serrado celebra parceria com Mariana Santos na TV

Marcelo Serrado (55) e Mariana Santos (45) estão juntos em mais um trabalho! Após a parceria de sucesso na novela Pega Pega, os atores agora contracenam em Cara e Coragem, a nova novela das 19h da TV Globo. No folhetim, eles interpretam Moa e Rebeca e a relação deles é bem conturbada.

No Instagram, Serrado postou uma foto com Mariana e falou sobre a estreia da personagem da amiga. "Rebeca já chegou chegando de volta na vida do Moa! Mais um trabalho ao lado da minha parceira @amarianasantos", celebrou o artista.